В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Коронавирус представляет наибольшую опасность для людей, страдающих диабетом, а также другими хроническими заболеваниями. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"У диабетиков заболевание протекает в более тяжелой форме и приводит к более серьезным последствиям, - отметил он. - В Италии каждый третий пациент страдал диабетом или каким-либо другим хроническим заболеванием, таким как рак или респираторные заболевания".

"Это же относится к людям с избыточным весом, что четко следует из данных, полученных от Китая, - подчеркнул Клюге. - Поэтому здоровый образ жизни является крайне важным. Чем здоровее человек при заражении коронавирусной инфекцией, тем лучше".