Киргизских министров уволили за провал в борьбе с коронавирусом
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении от должностей вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, сообщает Радио Азаттык.
Согласно информации, глава киргизского государства раскритиковал республиканский штаб и Минздрав за «неудовлетворительную работу» в предупреждении проникновения коронавируса. Он предложил наказать отдельных членов Кабинета министров за недостаточную работу по борьбе с коронавирусом.