В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса

По его данным, такие инфицированные должны находиться в карантине в течение 14 дней, после чего им необходимо сдать два теста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Хуаньцю шибао».

У бессимптомных носителей нет, например, повышенной температуры, кашля или боли в горле, однако в их дыхательных путях все равно присутствуют возбудители или типоспецифические антитела IgM к COVID-19. Поэтому такие люди также могут быть источниками инфекции, хотя Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус передается в основном теми, у кого болезнь уже проявилась.

В статье китайского издания отмечается, что со временем симптомы заболевания проявились и у некоторых бессимптомных носителей. В большинстве случаев они излечивались самостоятельно. Наиболее эффективными защитными мерами, напомнило издание, остается соблюдение дистанции, частое мытье рук и избегание массового скопления людей.