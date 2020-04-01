Известные телеведущие поддержали бакинских транспортников и призвали всех оставаться дома Видео
Известные телеведущие обратились к гражданам Азербайджана с призывом строго соблюдать требования карантина и поддержать Бакинское транспортное агентство в его усилиях организовать пассажироперевозки в этой сложной эпидемиологической ситуации.
Стоит отметить, что сейчас одной из главных задач является обеспечение мобильности города путем правильной организации и управления пассажироперевозками. Ведь есть огромное число людей, работающих в жизненно важных сферах, и городской транспорт должен ежедневно вовремя доставлять их на работу и домой.
До сих пор бакинские транспортники неоднократно доказывали свою готовность к кризисным ситуациям. Так, в 2018 году во время энергетического блэкаута Бакинское транспортное агентство смогло оперативно среагировать, благодаря чему удалось избежать транспортного коллапса.
Бесперебойность пассажироперевозок была обеспечена и во время проведения крупных спортивных соревнований в Баку. Так, во время финала Лиги Европы УЕФА бакинским транспортникам удалось наладить практически идеальное транспортное движение. А уже спустя пару дней во время проведения финала Лиги чемпионов в Мадриде возникли серьезные транспортные проблемы, усложнившие жизнь тысячам болельщиков.