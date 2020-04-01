Известные телеведущие обратились к гражданам Азербайджана с призывом строго соблюдать требования карантина и поддержать Бакинское транспортное агентство в его усилиях организовать пассажироперевозки в этой сложной эпидемиологической ситуации.

Стоит отметить, что сейчас одной из главных задач является обеспечение мобильности города путем правильной организации и управления пассажироперевозками. Ведь есть огромное число людей, работающих в жизненно важных сферах, и городской транспорт должен ежедневно вовремя доставлять их на работу и домой.