Посол: Азербайджан оказывал поддержку в самый сложный для Китая период

"В самый сложный для Китая период правительство Азербайджана и дружественные люди из разных стран оказывали мощную поддержку стране. Президент Ильхам Алиев направил соболезнования председателю Си Цзиньпину. Исполнительная власть Сумгаита отправила необходимые средства помощи для предотвращения вспышек эпидемии в городах Мяньян и Сиань. Общественные организации Азербайджана, такие как Фонд Гейдара Алиева и Международный центр Низами Гянджеви, активно сотрудничают с Китаем по соответствующим каналам. Мы всегда будем поддерживать дружеские отношения, которые особенно ощутимы в этой сложной ситуации". Об этом заявила посол Китая в Азербайджане Го Мин во время выступления на церемонии передачи медицинской помощи Китая Азербайджану, передает Trend.

По словам посла КНР, "с обострением глобальной эпидемиологической ситуации правительство и народ Азербайджана также столкнулись с этой проблемой. Чтобы отразить дружбу между Китаем и Азербайджаном, правительство КНР приняло решение безвозмездно поставить Азербайджану 5 тысяч новых видов тестов для диагностики заражения коронавирусом.

Китай также в ближайшее время представит Азербайджану вторую партию помощи, включая неинвазивные респираторы, защитную одежду и другие. Посольство Китая в Азербайджане будет активно осуществлять соответствующую работу. Кроме того, город Сиань провинции Шэньси, город Мяньян провинции Ичуань, город Чжэцзян провинции Гуйчжоу и другие местные провинции и города Китая, а также Huawei Azerbaijan Technology Co.LTD принимают активные меры для того, чтобы как можно больше материалов для профилактики эпидемий было поставлено Азербайджану".