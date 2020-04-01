104-летний ветеран выздоровел от коронавируса
Житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщил Fox News.
Телеканал отмечает, что, возможно, Лапсчис является самым возрастным человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Свой 104-й день рождения он отпраздновал в начале этой недели, пишет ТАСС.
Билл Лапсчис, служивший в годы Второй мировой войны на Алеутских островах, был одним из 15 жителей дома престарелых для ветеранов боевых действий в городе Лебанон (штат Орегон), заразившихся новым коронавирусом.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США уже зафиксированы более 216 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.