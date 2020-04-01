104-летний ветеран выздоровел от коронавируса

Телеканал отмечает, что, возможно, Лапсчис является самым возрастным человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Свой 104-й день рождения он отпраздновал в начале этой недели, пишет ТАСС.

Житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщил Fox News.

Билл Лапсчис, служивший в годы Второй мировой войны на Алеутских островах, был одним из 15 жителей дома престарелых для ветеранов боевых действий в городе Лебанон (штат Орегон), заразившихся новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США уже зафиксированы более 216 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.