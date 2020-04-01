В мире уже негде хранить нефть

На мировом рынке предложения по продаже нефти значительно превышают спрос на нее, поэтому места для хранения нефти заканчиваются. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает издание CNN.

"Спрос на нефть падает относительно предложения нефти так быстро, что уже скоро главным вопросом для нефтяных компаний станет не то, смогут ли они прибыльно работать на рынке, а то, смогут ли они найти, куда девать свою нефть", - заявил аналитик JBC Energy.

В компании провели расчеты, которые показали, что до конца этого месяца шесть миллионов баррелей нефти уже негде будет хранить. Потом цифра может вырасти еще на один миллион.

Несмотря на падение спроса на нефть, страны-экспортеры продолжают наращивать ее объемы.