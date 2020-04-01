Синоптики о погоде на завтра
3 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами возможны дожди. Утром туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 6-9 градусов тепла, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9 градусов тепла, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 ртутного столба до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность днем 50-55%, вечером 75-85%.
В районах Азербайджана местами дожди, в горных районах - снег. Ветер западный, ночью и утром местами усилится, днем сменится восточным. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-3 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла.