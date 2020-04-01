Российский тренер заразился коронавирусом от армянского коллеги

У тренера сборной России по боксу Антона Кадушина диагностирован коронавирус. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

По словам Кремлева, Кадушин заразился от тренера национальной команды Армении. "В самолете он общался с тренерами из Армении, у одного из них тоже подтвердился вирус", - сказал Кремлев, добавив, что у Кадушина "легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона".

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии.