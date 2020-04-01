Во Франции крупнейший рынок превратят в морг

Здание крупнейшего рынка Ранжис в одноименном пригороде Парижа превратят в морг. Об этом сообщает le Parisien.

Одно из зданий французского сельскохозяйственного рынка в ближайшие дни будет отдано под морг для разгрузки ритуальных служб. Они столкнулись с ростом смертности из-за эпидемии коронавируса. Отмечается, что подобное уже однажды происходило: летом 2003 года из-за сильной засухи.

В конце марта сообщалось, что ледовый каток в одном из торговых центров Мадрида будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 48,3 тысячи человек, выявлено 952 тысячи случаев заражения, из них 202 тысячи закончились выздоровлением пациента. Франция входит в число стран, наиболее пострадавших от эпидемии, там погибли около четырех тысяч человек. Из-за эпидемии в стране закрыты кафе, ночные клубы и кинотеатры.