В Мекке и Медине ввели круглосуточный комендантский час

Саудовская Аравия ввела сегодня 24-часовой комендантский час в Мекке и Медине из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщили в МВД королевства.

В заявлении министерства говорится, что исключения будут сделаны только для работников жизненно важных отраслей, покупки еды и получения медицинской помощи гражданами. Автомобилям в жилых районах разрешено перевозить только одного пассажира, чтобы ограничить передачу вируса, передает Reuters.



Въезд и выезд в Эр-Рияд, Мекку, Медину и Джидду строго ограничены. Некоторые районы в Мекке и Медине уже полностью заблокированы, но в остальных городах запрет на появление на улицах действовал с 15:00 до 06:00 по местному времени.

В рамках борьбы с эпидемией Саудовская Аравия приостановила международные и внутренние рейсы, прекратила работу поездов, автобусов и такси на территории страны, закрыла мечети, школы, торговые центры и рестораны.