Лукашенко: мировые державы могут использовать коронавирус, чтобы разделить мир

По его словам, сегодня уже многие задумываются над главным вопросом: что будет после пандемии коронавирусной инфекции. «А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» - спросил Лукашенко.

Президент напомнил о предложении ООН напечатать деньги в размере 10 процентов мирового ВВП для борьбы с коронавирусом: «Это же пустые деньги. Доллар и так постепенно обесценивается, а тут просто пойдет вал, инфляция. Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные - беднее? Получится».