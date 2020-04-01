ВОЗ: Коронавирус показал слабость мирового здравоохранения

Масштабное распространение коронавируса COVID-19 в мире выявило слабости глобального здравоохранения и неспособность государств противостоять пандемии, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вирус, который был неизвестен три месяца назад, показал слабости и диспропорции наших систем здравоохранения и обществ", - приводит его слова ТАСС.

Глава ВОЗ призвал "готовить системы здравоохранения к большому числу заболевших", продолжая оказывать людям основные услуги в сфере медицины.

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