ВОЗ: Коронавирус показал слабость мирового здравоохранения
Масштабное распространение коронавируса COVID-19 в мире выявило слабости глобального здравоохранения и неспособность государств противостоять пандемии, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Вирус, который был неизвестен три месяца назад, показал слабости и диспропорции наших систем здравоохранения и обществ", - приводит его слова ТАСС.
Глава ВОЗ призвал "готовить системы здравоохранения к большому числу заболевших", продолжая оказывать людям основные услуги в сфере медицины.