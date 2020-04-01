Мехрибан Алиева почтила память шехидов апрельской войны

На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

«Светлая память о доблестных сынах, героически погибших за Родину в апрельских боях, навсегда останется в наших сердцах! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», - говорится в публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

1621 просмотров