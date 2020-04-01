Путин призвал внимательно относиться к рекомендациям медиков

Президент России Владимир Путин призвал россиян предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков, передает РИА Новости.

"Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких. Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка", - сказал он в ходе своего второго обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом.

Путин отметил, что нерабочая неделя показала, что понимание сложности ситуации помогает снизить риски. "Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласовано и надежно. И, самое главное, на опережение", - заключил он, поблагодарив россиян за внимание и пожелав здоровья.