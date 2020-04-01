Бизнесмен Умар Джабраилов пытался покончить с собой

По данным канала, Джабраилова госпитализировали из московского отеля с ранениями рук. Скорую помощь вызвал водитель бизнесмена. Сам пострадавший объяснил свой поступок медикам «шоковым состоянием».

В 2018 году Джабраилов был исключен из партии «Единая Россия» за устроенную годом ранее в московском отеле Four Seasons стрельбу в потолок из наградного пистолета. Тогда никто не пострадал, а политик и бизнесмен был оштрафован на 500 тысяч рублей.

Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах, затем работал советником помощника президента. В 2000 году он участвовал в выборах президента России, но набрал 0,1 процента голосов.

С 2015 года возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Главный актив Джабраилова — девелоперская компания «Аванти Стройгрупп», возводящая в том числе жилой комплекс «Зиларт» в Москве.