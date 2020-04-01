Икрам Нур, автор haqqin.az 18:45

Делегация движения «Талибан» провела встречу с представителями афганского правительства в Кабуле, обсудив обмен пленными. Произошедшее событие в масс-медиа, в том числе и в афганских, уже назвали историческим, и это, в общем, недалеко от истины. Хотя бы потому, что впервые талибы снизошли до прямых, лицом к лицу, переговоров с теми, кого они последние двадцать лет иначе как американскими марионетками и национал-предателями не называли. Впрочем, те отвечали им полной взаимностью, постоянно утверждая: «Хороший талиб – мертвый талиб». Что, собственно, не помешало им в этот раз наконец-то договориться по нехитрой формуле: каждый день сто на двадцать. То есть из самого жуткого и страшного места в Афганистане, тюрьмы Пули Чархи, где каждый камень за век как губка напитался кровью, в день режим будут выпускать по сотне талибов – а те, в свою очередь, по двадцать тех, кто оказался в их руках.

Чтобы было понятно - это вполне сопоставимая пропорция, поскольку у официального Кабула находятся пять тысяч заключенных, у Талибана – тысяча. И тем, и другим необычайно повезло, им удалось остаться в живых в нечеловеческих условиях, поскольку в Афганистане попасть в плен, если, конечно, за тебя не предложат выкуп, означает только одно – стать живым трупом. Временное существование которого может прерваться в любой момент, способом, о котором лучше даже и не думать. И сама встреча, и достигнутая на ней договоренность – даже не исторические. Более точное название здесь – чудо. Правда, для его сотворения неделю назад талибы захватили уезд в провинции Бадахшан, чтобы сообщить всему Афганистану, что без обмена пленными никаких переговоров, что является обязательным условием соглашения Талибана с американцами, подписанного 29 февраля, с официальным Кабулом не будет. Разумеется, можно назвать этот шаг «грубым шантажом и давлением», поскольку после этого были еще и атаки в провинции Тохар. Но можно – и «принуждением к диалогу» с афганской спецификой, поскольку чем дальше – тем очевиднее, что официальный Кабул к мирному диалогу явно не стремится. Более того – делает все возможное для его срыва, к чему имеет вполне себе весомые причины.

Первая и главная из которых называется красиво и впечатляюще – миллиард долларов. Именно настолько коварные американцы сократили свою помощь официальному Кабулу в связи с началом мирного процесса в Афганистане. Только представьте себе – в уютных и по-европейски обставленных властных кабинетах эти деньги уже поделили и распределили среди своих, а их нет. Грабеж среди бела дня, иначе произошедшее не назовешь. Горят сроки выплат за лояльность членам своих кланов, задерживается заработная плата личным нукерам, притормаживаются вложения в карманный бизнес – кошмар, одним словом, призрак нищеты с горестными стенаниями бродит по коридорам президентской администрации и правительственного офиса. Хоть новыми поборами обкладывай клиентов – но ведь тут и до бунта недалеко. Единственный выход – раненым не холощеным верблюдом пронзительно кричать: «Нет у нас здесь мира, никак он не устанавливается, подстрекаемые шайтаном оппоненты, они же – талибы, никак его не хотят. Вы уж того, отмените с ними соглашение и деньги нам снова начните платить». План, конечно, хитрый – но, к скорби официального Кабула, с Вашингтоном никак не срабатывает. Поскольку там прекрасно понимают, с кем имеют дело, за два десятилетия выучили нравы местного политического бомонда досконально.