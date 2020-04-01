Российский инфекционист назвал способы укрепить иммунитет

"Противовирусные препараты необходимо использовать исключительно по показаниям и по назначению врача. На данный момент не существует эффективных профилактических препаратов от новой коронавирусной инфекции. Поэтому покупать какие-то лекарственные препараты для профилактики и без назначения врача не имеет смысла. Это будет либо опасно для здоровья, либо будет пустая трата денег", - сказал Акинфиев.

Врач отметил, что для повышения иммунитета в условиях самоизоляции либо просто в условиях эпидсезона, когда повышена заболеваемость ОРВИ, стоит соблюдать простые правила, которые могут показаться достаточно банальными, но на уровне доказательной медицины они действенны.

"Это здоровый образ жизни, который включает обязательно правильный сон в его длительности, в освещении комнаты, где человек спит, и в удобстве матраца и кровати. Длительность сна индивидуальна для каждого человека. Для кого-то 8 часов – мало, кто-то и 6 часов считает, что слишком много. Но в среднем считается, что 7,5-8 часов - длительность сна обычного здорового человека", - сообщил собеседник агентства.

Врач отметил, что важно и здоровое питание, рацион должен включать в себя и белки, и жиры, и углеводы. Питание должно быть разнообразное и обязательно несколько раз в день. Питание один раз в день может сильно подстегнуть иммунную систему, поэтому день необходимо начинать с завтрака. Диета и голодание – это не лучший вариант в начало эпидсезона. Никакие эксперименты над своим здоровьем в эпидсезон делать нельзя. Рекомендуется увеличить потребление естественных витаминов, то есть не только поливитаминов в таблетированной форме, а увеличить потребление фруктов и овощей.

"После этого идёт обязательно двигательная активность, то есть банальная общефизическая подготовка: физкультура, зарядка либо просто ходьба. В режиме самоизоляции даже в одной комнате все равно нужно, можно и необходимо. Залёживание на диване или кровати, особенно если мы говорим про пожилых людей, может спровоцировать различные серьёзные заболевания, как обострение хронических соматических заболеваний. Поэтому двигаться все равно нужно, движение – это жизнь", - уточнил Акинфиев.

Специалист отметил, что не стоит забывать и про банальную профилактику: использовать кожный антисептик, когда человек не может помыть руки, и частое мытьё рук. То есть кожный антисептик не заменяет мытьё рук, он лишь представляет такую альтернативу, когда нет возможности помыть руки под проточной водой с мылом. Длительное мытьё рук – 1-2 минуты с мылом - более эффективно, чем любое спиртосодержащий кожный антисептик.