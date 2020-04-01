Уникальная услуга от Kontakt Home – впервые в Азербайджане

Впервые в Азербайджане Kontakt Home, непосредственно из своих магазинов, запустила услугу онлайн видеоконсультации. После введенного режима карантина в республике на территории торговых объектов отменили обслуживание на местах, и соответственно для обеспечения лояльности клиентов, а также оказания им оперативных услуг сеть магазинов решила ввести данный сервис.

Услуга онлайн видеоконсультации работает по следующему принципу:

Клиент посредством социальных сетей Kontakt Home или колл-центра *6060 указывает свое имя, фамилию, активный номер, интересующий продукт или категорию. В очень короткий срок специалист по продажам через WhatsApp совершает видеозвонок клиенту из магазина и начинает перечислять преимущества интересующего товара, вносить ясность по характеристике и руководству пользователя, отвечать на возникшие вопросы. В конце клиент с легкостью может заказать данный товар. Заказ в течение дня абсолютно безопасно и бесплатно будет доставлен по адресу. Во время видеозвонка клиент имеет полное право выключить свое изображение.

Хотим напомнить, что клиенты всего в 1 клик могут заказать понравившийся товар в режиме 7/24 через сайт www.kontakt.az. Заказ в течение дня, бесплатно и совершенно безопасно будет доставлен по указанному адресу. Доставка осуществляется пределах Баку, Сумгаита, Хырдалана, Абшеронского района, Гянджи, Масаллы и Габалы. Товары можно приобрести наличным платежом или в рассрочку на беспроцентной основе на срок до 24 месяцев.