В рамках введенного в стране в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) специального карантинного режима установлены ограничения передвижения.

С целью обеспечения охраны жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности в сложившейся ситуации на должном уровне экономических субъектов Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики в связи с введением ограничений передвижения в стране с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года в следующем порядке постановляет:

1. Допускается передвижение на основе служебных удостоверений или справки с места работы следующих лиц:

- сотрудников Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;

- депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и сотрудников его Аппарата;

- руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

- уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и сотрудников его Аппарата;

- руководителей принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства юридических лиц публичного права и их заместителей;

- сотрудников Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики;

- сотрудников Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики и структур, находящихся в его подчинении;

- сотрудников объектов государственного значения и жизнеобеспечения, а также непрерывно функционирующих учреждений (прилагается список номер 1);

- сотрудников государственных органов и структур (учреждений) здравоохранения, частных учреждений здравоохранения;

- сотрудников правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатов;

- сотрудников средств массовой информации;

- сотрудников аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

2. Допускается передвижение следующих лиц после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи:

- привлеченных к работе сотрудников государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства юридических лиц публичного права (прилагается список №2);

- сотрудников частных юридических лиц, продолжение деятельности которых разрешается в направлениях, установленных Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 30 марта 2020 года №120, и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, не создавая юридического лица, и их работников;

- сотрудников, требуемых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено.

3. Передвижение волонтеров Общественного объединения «Волонтеры ASAN», Общественного объединения «Региональное развитие», Движения «Волонтеры аграрного развития», студентов-волонтеров «Бир», волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики после внесения данных о них в портал icaze.e-gov.az.

4. Все остальные лица могут покинуть место проживания в следующих случаях;

- в связи с безотлагательной медицинской необходимостью и прохождением лечения по тому или иному графику;

- в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами;

- в связи с участием в похоронах близкого родственника.

Данные лица с целью получения разрешения покинуть место проживания должны направить SMS-сообщение на номер 8103 (SMS-сообщения - бесплатные). В тексте SMS-сообщения должны быть приведены один из 3 нижеследующих индексов и данные, удостоверяющие личность лица.

Цифра 1 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с безотлагательной медицинской необходимостью или прохождением лечения по графику (разрешение предоставления на 2 часа в пределах района и города, при возникновении необходимости передвижения между районами и городами учитываются расстояние между адресом пребывания и адресом пункта назначения и время лечебной процедуры, время возвращения устанавливается выданной врачом справкой, которая при необходимости предъявляется сотрудникам полиции);

Цифра 2 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами (разрешение предоставляется один раз в день на 2 часа);

Цифра 3 – для того, чтобы покинуть место проживания в связи с участием в похоронах близкого родственника.

К данным, удостоверяющим личность, относятся:

- для гражданина Азербайджанской Республики – серия и номер удостоверения личности (например, AZE1111111);

- для иностранцев, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, или лиц без гражданства – серия и номер удостоверения разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MYİ (DYİ)1111111),

- для иностранцев и лиц без гражданства, срок временного пребывания которых на территории Азербайджанской Республики продлен – серия и номер решения о продлении срока временного пребывания (МОМ1111111).

Пример: для того, чтобы покинуть место проживания в связи с необходимостью приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами, следует отправить SMS-сообщение следующего содержания - 2 AZE1111111.

В ответном SMS-сообщении, поступившем из информационной системы «Электронное правительство», указывается срок действия разрешения. Лицо может покинуть место проживания лишь после получения положительного ответа.

Для того, чтобы покинуть место проживания при возникновении ситуации, представляющей непосредственную угрозу жизни и здоровью, отправление SMS-сообщения не требуется. Также при вызове в суд или правоохранительные органы лица покидают место проживания, не отправляя SMS. В этом случае они предъявляют по требованию сотрудников полиции документ о вызове в суд или правоохранительные органы.

При возникновении трудностей, связанных с правилами использования системы SMS-разрешения и отправлением SMS, можно обратиться в колл-центр 9108 Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).

Соответствующие государственные структуры и частные юридические лица должны внести данные о сотрудниках, а соответствующие волонтерские организации – о волонтерах в портал icaze.e-gov.az с 10:00 часов 3 апреля 2020 года.

При передвижении лиц в порядке, предусмотренном в настоящем Постановлении, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Случаи нарушения правил введения ограничений на передвижение будут расцениваться как нарушение специального карантинного режима и предусматривать ответственность, установленную в Кодексе об административных проступках и Уголовном кодексе. Одновременно будут постоянно расследоваться факты введения ложных данных для получения разрешения через портал icaze.e-gov.az и злоупотребления процедурой получения разрешения посредством SMS-системы для того, чтобы покинуть место проживания, в отношении юридических и физических лиц, допустивших такие факты, будут применяться строгие меры ответственности.

Приложение №1

Список объектов государственного значения и жизнеобеспечения, а также непрерывно функционирующих предприятий, сотрудники которых подлежат привлечению к работе в ограниченном числе

1. Открытое акционерное общество «Азерсу»

2. Производственное объединение «Азеригаз»

3. Открытое акционерное общество «Азеришыг»

4. Открытое акционерное общество «Азерэнержи»

5. Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»

6. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ее дочерние и совместные предприятия)

7. Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

8. Закрытое акционерное общество «АзерГолд»

9. Акционерное общество «Азераграртикинти»

10. Открытое акционерное общество «Азербайджанская промышленная корпорация»

11. Открытое акционерное общество «Азеркосмос»

12. Закрытое акционерное общество «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

13. Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»

14. Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары»

15. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

16. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана

17. Бакинское транспортное агентство

18. Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»

19. Закрытое акционерное общество «Бакинский международный морской торговый порт»

20. Государственное морское агентство

21. Государственное агентство гражданской авиации

22. Производственное объединение «Гянджинский автомобильный завод»

23. Предприятия по производству, заготовке и снабжению хлебом и другой продовольственной продукцией

Приложение №2

Список государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства юридических лиц публичного права, сотрудникам которых разрешается передвижение после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи:

1. Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

2. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

3. Министерство образования Азербайджанской Республики

4. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

5. Министерство экономики Азербайджанской Республики

6. Министерство финансов Азербайджанской Республики

7. Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики

8. Министерство энергетики Азербайджанской Республики

9. Министерство культуры Азербайджанской Республики

10. Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики

11. Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев

12. Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике

13. Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре

14. Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

15. Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

16. Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой

17. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

18. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

19. Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики

20. Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики

21. Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики

22. Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики

23. Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ)

24. Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики

25. Центральный банк Азербайджанской Республики, банки, принадлежащие государству

26. Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики

27. Органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики

28. Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

29. Управление Приморского бульвара Азербайджанской Республики

30. Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики

31. Счетная палата Азербайджанской Республики

32. Ипотечный и кредитный гарантийный фонд Азербайджанской Республики

33. Фонд страхования вкладов Азербайджанской Республики

34. Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики

35. Акционерное общество «Азерконтракт»

36. Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Аграркредит»