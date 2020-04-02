Ученые США о первых результатах испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine.

Потенциальная вакцина при поступлении в организм продуцирует специфичные к SARS-CoV-2 антитела в количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса. Открытие потенциального препарата произошло на основе опыта, полученного во время борьбы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.

«Можно сказать, мы заранее знали, как бороться с новым вирусом», — заявила доцент Питтсбургского университета (США) Андреа Гамботто (Andrea Gambotto).