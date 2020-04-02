Растет число жертв коронавируса в Турции

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,4 тысячи с 15 679 до 18 135, число умерших увеличилось с 277 до 356.

"Сегодня проведено 18 757 тестов, выявлено 2456 новых случаев, всего 18 135 заразившихся. Мы потеряли сегодня 79 пациентов, всего умерших 356. Всего вылечилось 415 пациентов", - заявил Коджа в Twitter.

Он добавил, что 82% пациентов, которые скончались в Турции от коронавируса за последние 24 часа, были старше 60 лет, при этом процент положительных тестов уменьшился по сравнению с предыдущими днями, а увеличение числа новых случаев связано с возросшим числом тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.