Подготовил: Сидги Шевкет 2 апреля 2020, 21:54

Стремительное распространение коронавируса COVID-19 по всему миру, которое уже стало пандемией, продолжает вызывать споры относительно причин возникновения данного явления, а также методов ведения борьбы с этой заразой. Одной из стран, подвергшихся самому мощному натиску это вирусной стихии, оказались, как ни странно, Соединенные Штаты Америки. По последним данным, опубликованным CNN, в этой стране зафиксировано уже 216 500 случаев заражения при 5100 умерших. 6 миллионов человек в США подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе – самое большое количество первичных обращений в истории этой страны. Отмечается, что федеральные медицинские запасы почти исчерпаны.

Американский политолог Мика Зенко в своей статье «Коронавирус - наихудший провал разведки в истории США», опубликованной в авторитетном издании Foreign Policy, утверждает, что столь плачевная ситуация в самом мощном государстве мира вызвана исключительно неадекватными действиями администрации Дональда Трампа. Как отмечает в своей статье Зенко, администрация Трампа в целом провалилась, как в серьезном отношении к конкретным, неоднократным предупреждениям разведывательного сообщества о вспышке коронавируса, так и в энергичной реализации общенациональных инициатив реагирования, соразмерных с предсказанной угрозой. При этом именно федеральное правительство обладает теми ресурсами и полномочиями, используя которые можно было побудить соответствующие государственные и частные структуры противостоять предсказуемому вреду, который несет вирус. К сожалению, чиновники Трампа высказали ряд суждений (сводя к минимуму опасность COVID-19) и приняли решения (например, отказ действовать с необходимой срочностью), которые поставили под угрозу безопасность американцев. Как отмечается в статье, в отличие от прошлых стратегических провалов – Перл-Харбор, иранской революции 1979 года и, особенно, 11 сентября – нынешняя катастрофа вызвана беспрецедентным безразличием, даже преднамеренной халатностью. В то время как, например, доклад Комиссии 9/11 распределил вину за нападения Аль-Каиды между администрациями президентов США от Рональда Рейгана до Джорджа Буша-младшего, разворачивающийся коронавирусный кризис в основном является исключительно ответственностью нынешнего Белого дома. На прошлой неделе газета Washington Post сообщила о том, что в январе и феврале этого года разведывательное сообщество неоднократно предупреждало Белый дом об опасности коронавируса. Эти предупреждения не возымели никакого результата из-за насмешек президента Дональда Трампа над вирусом, публиковать которые он начал 22 января: «У нас он полностью под контролем. Это один человек, приехавший из Китая, и у нас все под контролем. Все будет хорошо».

Мика Зенко указывает на то, что сегодняшняя ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в США связана напрямую со стилем руководства Трампа. Во-первых, если он во что-то поверит, то он никогда не откажется от своего первоначального мнения, даже если оно ничем не обоснованно. Во-вторых, суждения Трампа в высшей степени заразны для мышления и поведения почти каждого чиновника или советника, который вступает в контакт с первоначальным носителем. Неудивительно, что президент окружает себя людьми, которые выглядят, думают и ведут себя так же, как он. Если кто-то не будет последовательно повторять президентские прокламации с достаточной интенсивностью, его увольняют или же появляется утечка в прессу о его неизбежном увольнении. Особенно ярко это проявилось недавно в слухах о недовольстве президента по отношению к незаменимому Энтони Фаучи, директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В-третьих, неразумные суждения президента очень быстро просачиваются во все органы федерального правительства почти без сопротивления. Обычно руководители федеральных агентств пользовались определенной степенью автономии. Но не при Трампе. Даже исторически надпартийные руководящие посты в сфере национальной безопасности или разведки сегодня заняты людьми, которые идеологически связаны с Белым домом, а не наделены необходимыми опытом и знаниями.

Таким образом, первоначальное неверное предположение или утверждение Трампа становится руководством к реализации повседневной политики. В уже упомянутом репортаже Washington Post содержался следующий ошеломляющий отрывок интервью анонимного американского чиновника: «Дональд Трамп, возможно, этого не ожидал, но многие другие люди в правительстве ожидали. Они просто не могли заставить его что-либо сделать по этому поводу. Система била тревогу!» Учитывая, что Трамп с самого начала пришел к выводу, что коронавирус просто не может представлять угрозу для Соединенных Штатов, ни разведывательное сообщество, ни медицинские эксперты, использующие эпидемиологические модели, ни должностные лица сферы общественного здравоохранения не могли его переубедить. Автор статьи приводит высказывание бывшего советника по национальной безопасности и госсекретаря США Генри Киссинджера о непринятых предложениях разведки: «Вы предупредили меня, но не убедили». А вот мозг Трампа, как считает Мика Зенко, полностью закрыт для приема каких-либо противоположных, хотя и правильных, точек зрения. Поэтому-то его невозможно в чем-либо убедить! В случае с коронавирусом Трамп изначально был неправ, поэтому его ближний круг пытался и до сих пор пытается риторически оправдать эту неправоту. Американцам же теперь придется за это расплачиваться десятилетиями, подводит неутешительный вывод автор статьи. Говоря о причинах возникновения коронавируса, необходимо отметить, что в экспертной среде раздаются многочисленные теории на этот счет, включая и искусственное создание этой заразы. Так, например, российский политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, выступая 28 марта в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ, считает вероятным то, что COVID-19 был создан искусственно и является биологическим оружием. Как отмечается в «Независимой газете», наиболее подозрительными политолог считает выступление директора американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) полковника Роберта Редфилда об обнаружении коронавируса в Америке. 11 марта на слушаниях в Конгрессе США Редфилд заявил, что в стране имеются случаи смертей людей, в отношении которых считалось, что они умерли от осложнений, связанных с гриппом, а позднее выяснилось, что пострадавшие были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Однако появились и версии о том, что данные директора могут подтверждать факт американского происхождения первой жертвы новой инфекции.

На слова полковника немедленно отреагировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он потребовал обнародовать данные, когда в США коронавирусная инфекция поразила первого человека. Дипломат также обратил внимание на статью, рассказывающую о закрытии НИИ инфекционных заболеваний Армии США в Форт-Детрик в августе 2019 года. Ее авторами были ученые канадского «Центра исследований глобализации». В статье также сообщалось о вспышке в США неизвестного острого респираторного заболевания, которое появилось в результате взаимодействия химических веществ, входящих в состав курительных смесей электронных сигарет. 20 марта известный российский эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что, по его мнению, коронавирус SARS-CoV-2 был разработан в 2015 году в Форт-Детрике. В настоящее время в информационном пространстве идет острая полемика ученых США и Китая по вопросу о том, какая страна на самом деле стала реальным источником инфекции. При этом на текущий момент нет достоверных данных, имеет коронавирус природное происхождение или получен в лаборатории искусственным путем.