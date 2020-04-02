«Азеригаз» о проводимой работе и распространяемых фейках

В условиях угрозы распространения коронавируса ПО «Азеригаз» усилило работу по газоснабжению населения, при этом используя как можно меньше людских ресурсов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеригаз», 20% сотрудников компании отправлены на внеочередной отпуск с сохранением заработных плат.

Начиная с 29 марта «Азеригаз» также запустило социальную акцию для абонентов старше 60 лет. Решение газовых проблем абонентов из группы риска осуществляется выездными группами.

Вместе с тем в ПО «Азеригаз» заявили о некоторых отдельных случаях анонимной критики и распространении фейковых новостей.

«В некоторых ресурсах, у которых даже нет контактов, было написано о том, что в Гяндже была прекращена подача газа некоему Туралу, который работает в чайхане. При этом эта информация была подана в таком свете, что этот Турал выступает против введения карантинного режима. Сотрудники регионального управления ПО «Азеригаз» в Гяндже весь день расследовали эту информацию, но данный факт так и не был подтвержден», - заявили в компании.

В ПО «Азеригаз» также призвали граждан быть более ответственными и не распространять недостоверную информацию. Кроме того, в компании выразили надежду, что правоохранительные органы и Совет прессы будут расследовать случаи распространения ложной информации и предпринимать меры в отношении их авторов.