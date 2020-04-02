Вторая смерть за день от коронавируса в Армении

Вторая за день смерть от COVID-19 зарегистрирована в Армении, число скончавшихся от коронавируса достигло шести, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян, передает РИА Новости.

"В клинической инфекционной больнице "Норк" зафиксирована смерть. У 78-летнего пациента было коронавирусное заболевание, подтвержденная двусторонняя полисегментарная пневмония, развилось нарушение свертываемости крови, что затруднило лечение", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, скончавшаяся женщина имела сопутствующие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, артериальную гипертонию. "Она не была гражданкой Армении", - сообщила пресс-секретарь.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлены 663 случая заражения, пятеро пациентов скончались.