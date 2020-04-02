Добыча нефти в мире будет сокращена на 10 миллионов баррелей в сутки заявление США
Член руководства железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон сообщил в четверг в Twitter, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможность сокращения предложения нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки в свете распространения коронавируса, передает ТАСС.
Just had a great conversation with Russia's @novakav1. While we normally compete, we agreed that #COVID19 requires unprecedented level of int'l cooperation. Discussed 10mbpd out of global supply. Look forward to speaking with Saudi Prince Abdulaziz bin Salman soon.— Ryan Sitton (@RyanSitton) April 2, 2020
"Только что провел отличную беседу с российским министром Александром Новаком. Хотя обычно мы конкурируем, мы согласились, что из-за COVID-19 требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества. Обсудили сокращение предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки, - написал Ситтон. - С нетерпением жду возможности вскоре поговорить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом".
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Во вторник американский лидер заявил, что Россия, США и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.