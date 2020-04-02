Отдел экономики 00:32

Эпидемия около двух месяцев определяет политическую, социальную и экономическую повестку почти всех стран мира. И судя по всему, продолжит определять и в ближайшее время. Все планы отложены, проекты заморожены или отменены. Отмена Олимпиады в Токио, пожалуй, самое символичное из решений. Олимпийское движение, уходящее своими корнями в вековую историю, символизировало сближение наций. Перемирие, как минимум, на время Игр. И, пожалуй, единственный раз Олимпиада была отменена в 1940-м году: с приближением Второй Мировой войны усиливалась международная напряженность, исключившая вероятное перемирие. Однако оставим рассуждения вокруг пандемии и карантинных мер, а также их адекватности создавшейся угрозе теоретикам и политическим аналитикам. Обратим свой взор на экономику, и, в какой-то мере, на социальную динамику.

Уходит «мягкая» мировой экономики Процветающий Запад не получал таких ударов по экономике ни разу, со времен создания современной международной политической и экономической системы, с Бреттон-Вуда и подписания учредительных документов ООН. На данный момент мы говорим о процентах потерь ВВП, определяемых двухзначными цифрами. И это при том, что кризис в разгаре, его конец не виден, а реальные потери еще даже не подсчитаны. При всех аналогиях с мировыми войнами сегодняшний кризис иной по природе и происходит в совершенно другом мире. С мировыми войнами его, пожалуй, роднит лишь масштаб. Во-первых, глобализация не позволяет никому оставаться в стороне. Масштаб кризиса не позволит ни одной стране выйти из него без существенных потерь. Теряются рынки сбыта, исчезли туристы, копятся долги у бизнесов и обычных людей. Падает спрос и цена на нефть и газ. Нам, вероятно, еще предстоит стать свидетелями крушений крупных транснациональных компаний и миллионов малых и средних бизнесов, не выдержавших давления. Некоторые государства, вероятно, пойдут на дефолты внешних обязательств. Экономический кризис, с большой вероятностью, по срокам и масштабам станет, в итоге, более значимым фактором, чем пандемия, как таковая. Под гигантским прессом сегодня находятся правительства по всему миру. Сборы налогов падают, при этом они столкнулись с большими и непредусмотренными в бюджетах дополнительными расходами, связанными с общественной и продовольственной безопасностью, дополнительной социальной защитой, медициной. Практически все они вынуждены агрессивно заимствовать для покрытия текущих нужд и смягчения ударов по экономике. В то же время, в отличие от войн, в результате пандемии не пострадала физическая инфраструктура. Заводы, дороги, аэропорты и корабли. Все стоит на месте. При этом пострадали коммерческие и инвестиционные контракты, рынки ценных бумаг, финансовые институты и корпорации. Так называемая «мягкая» составляющая мировой экономики.

Вышесказанное – индикатор глубины падения мировой экономики. Но, при этом, указывает и на прогнозируемость направленной на восстановление потерь и рост очень быстрой гонки после достижения дна кризиса. Главный вопрос - кто из наций и бизнесов утонет, а кто взлетит. Ответ на этот вопрос не односложный. Официанты станут курьерами, а продавцы - консультантами Быстрее всех «оклемаются» те, кто в данную минуту принимают адекватные меры по защите от эпидемии. Во-вторых, те, кто запустит эффективную программу защиты и реформирования экономики во время и после эпидемии. Именно реформирования, а не только и не столько восстановления, потому что текущий кризис, как это ни цинично звучит, обнажил целый ряд ахиллесовых пят публичного и частного сектора. От уровня диджитализации правительства и бизнеса до адекватности текущей системы образования. К некоторым старым форматам не получится вернуться даже при желании. Именно те национальные экономики и правительства, которые смогут правильно сбалансировать социальные меры и реформы, сохранив при этом социальный мир и качество жизни населения, подтолкнуть частный и публичный сектор к инновациям и изменениям, станут в итоге победителями в предстоящих в ближайшие годы жесткой конкуренции за рынки и инвестиции. Экономика для восстановления и роста требует, в первую очередь, предсказуемости. Причем желательно с горизонтом, исчисляемым годами. Правительство Азербайджана анонсировало беспрецедентную по масштабу и сумме программу поддержки бизнеса в рамках мер по борьбе с пандемией. Сроки ее исполнения пока не объявлены, и это закономерно, так как динамика и временные границы кризиса пока не ясны. Но уже очевидно, что мы говорим не о краткосрочной программе.

Программа такого масштаба потребует мобилизации ресурсов и институтов государства и частного сектора, и, с большой вероятностью продлится значительное время. Вероятнее всего, больше года. Необходима выработка механизмов и процедур, перестройка агентств и банков, а затем и самого частного сектора. Возникает вопрос - как может бизнес думать о перестройке в такое время? Ответ: может и должен! Официанты могут стать курьерами, а продавцы в магазинах - онлайн-консультантами. 2,5 миллиарда манатов, 20 видов деятельности, 300 000 работников частного сектора (то есть около 45% от общего числа), 290 тысяч малых бизнесов и предпринимателей (то есть большинство в этой категории), а также средние и крупные бизнесы, пострадавшие в результате текущего кризиса. Кроме того, анонсированы большие налоговые уступки, хотя не все детали пока обнародованы. Апрельские тезисы азербайджанского правительства Необходимо также помнить, что данная программа фактически отражает только часть реальной нагрузки, которую взяло на себя государство. Например, около 900 000 работников государственного сектора. Ведь большинство из них находятся в вынужденной самоизоляции и в отпусках. Однако государство продолжает выплачивать зарплату. Кроме того, система социальной защиты, коммунальщики, службы безопасности сейчас работают в авральном режиме. А ведь их деятельность необходимо финансировать. От бензина для транспорта до дезинфектантов и защитных костюмов и масок. Кроме того, частный сектор, и большая благодарность ему за это, в тяжелых текущих условиях, взял на себя серьезную нагрузку. Именно ответственное отношение бизнеса к своим социальным обязательствам, а также очевидный жесткий контроль за ценами на основные товары помогли избежать в супермаркетах пустых полок и ажиотажа. Даже в богатой Западной Европе, в ряде случаев, не удалось избежать ажиотажа. Наши же госорганы, от Министерства экономики до Таможенного Комитета, вместе с бизнес-сообществом сумели обеспечить бесперебойные поставки продуктов на склады и полки, дать людям чувство контролируемости ситуации. В конце концов реальная нагрузка правительства в период кризиса более значима объявленной программы. При систематизации объявленной программы можно сформулировать основные базовые принципы, на основе которых разрабатывался правительственный документ:

- Максимальное сохранение рабочих мест и субсидирование потребления. От запуска ипотечного кредитования до субсидий для конечных потребителей воды. - Поддержка ликвидности компаний и предпринимателей, чтобы они могли продолжить свою деятельность и не закрылись. Банки должны продолжить финансировать бизнес, а бизнес, в свою очередь, должен иметь возможность обслуживать кредиты. - Объявленная поддержка развития бизнеса через гарантийно-залоговый механизм – важнейший этап, целью которого является переход финансового сектора и предпринимательского класса на рельсы роста. Залог и низкий процент по кредитам, доступность средств – необходимое условие для развития. И, если отмеченные выше субсидии в большей степени направлены на стабилизацию экономики, данный механизм – инструмент роста, причем, как минимум среднесрочного. - Налоговые льготы для бизнеса. Хотя объёмы и правила отсрочек не объявлены, но на фоне других решений очевидно, что это будет большая программа с идентичной логикой – защитить существующий бизнес, дать ему воздух и возможность дышать, подтолкнуть к адаптации и развитию. Краеугольным камнем объявленной программы является озвученный президентом и министром характер антикризисных мер: усилия правительства направлены на поддержку именно «белого» (легального) бизнеса. Который декларирует доходы и работников. Данное решение обусловлено ясной логикой. Ведь именно в отношении прозрачного бизнеса существует механизм оценки его реального участия в экономике, а также объёма поддержки, которая ему необходима. Бизнесу было предоставлено достаточное время – около двух лет для легализации и трансформации в так называемый «белый» режим. Без последствий и репрессий. Чем многие и не преминули воспользоваться. Конечно же, по тем или иным причинам часть бизнес-сообщества не захотела либо опоздала с трансформацией. Вне всяких сомнений, правительство и им окажет посильную помощь. Но данная помощь будет социальной направленности. Поддержат людей, оставшихся без официальной работы и источников доходов. Мировой экономический кризис не застал врасплох Азербайджан, ибо за плечами нынешней власти экономические потрясения 2014-2015 годов, когда обанкротились банки и предприятия, а национальная валюта пережила две девальвации. Уроки прошлого кризиса не прошли даром. Валютный ажиотаж первой недели кризиса сошел на нет, нанеся относительно малый ущерб валютному резерву. А внешнеторговые операции протекают в обычном режиме, насколько это возможно в условиях отчужденности страны карантинного периода.