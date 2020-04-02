“Зараженных все больше. И попадают сюда молодые люди” наша корреспонденция
В центральной больнице в Неаполе, как и во многих других больницах Италии, лечат больных Covid-19. Но это учреждение может похвалиться тем, что здесь никто из медперсонала до сих пор не заразился и продолжает свою работу круглосуточно.
Работа медиков здесь выглядит совершенно иначе, чем в других итальянских больницах. Даже внешне. Врачи и медсестры используют маски, скорее напоминающие газовые, чем медицинские. Все одеты в непромокаемые комбинезоны, в которых они полностью упакованы, изолированы, безо всякого контакта со внешней средой.
В эту больницу попадают пациенты исключительно больные коронавирусом, и их тут десятки. Тем не менее ни один из работников до сих пор не подхватил эту заразу. Здешние медики уверены, что в этом нет ничего необычного, надо только иметь соответствующую экипировку и строго следовать предписаниям по соблюдению безопасности.
Если состояние пациента ухудшается, медсестра здесь общается с лечащим врачом через дверь палаты, готовя в коридоре инъекцию. Никогда не входит в изоляционный бокс, передавая лекарства через другие двери. Несмотря на то, что не дотрагивалась ни до чего внутри палаты, медсестра снимает один слой перчаток и дезинфицирует ладони. И так делает каждый раз.
- Количество зараженных все же растет, это несомненно. И попадают сюда все более молодые люди. Врачи говорят, что не имеет значения, сколько тебе лет — каждый может заболеть, - говорит репортер канала Sky News Стюарт Рамсей.
Врачи севера Италии не успели приготовиться к эпидемии, которая окончательно утопила тамошнюю систему здравоохранения, однако на юге страны для этого было время и оно было хорошо использовано.
Правила отделения так называемых загрязненных зон от чистых, производят огромное впечатление. Вооруженные охранники стоят у дверей, открывают и закрывают их за каждым пациентом. Четкая организация труда облегчает лечение пациентов.
- Это первое, что надо делать в таких больницах, - подчеркивает доктор Роберто Парелла, директор отдела пульмонологии больницы Котуньо в Неаполе. - Наш доктор Джузеппе Фьорентино контролирует два отделения. Важно, чтобы коридор был разделен. Нужно также учить работников, как снимать и одевать специальную защитную одежду.
Отделение интенсивной терапии фактически отделено от остальных лентой. Медики, работающие в других отделениях, не имеют права пересечь ее.
- Мы отсечены от остальных. На севере Италии этого не было сделано, потому много врачей заболели. В нашей больнице ничего такого не случилось, - говорит доктор Джузеппе Фьорентино.
Во всем мире число заболевших коронавирусом врачей растет с каждым днем. Но так не должно быть, считают профессионалы. Надо помнить, что врачи нуждаются не только в надежде, молитвах, эмоциональной поддержке — им прежде всего нужны аппаратура, инструменты и экипировка. Только так общими усилиями можно победить пандемию.