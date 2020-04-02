Отдел международной политики 01:16

В центральной больнице в Неаполе, как и во многих других больницах Италии, лечат больных Covid-19. Но это учреждение может похвалиться тем, что здесь никто из медперсонала до сих пор не заразился и продолжает свою работу круглосуточно. Работа медиков здесь выглядит совершенно иначе, чем в других итальянских больницах. Даже внешне. Врачи и медсестры используют маски, скорее напоминающие газовые, чем медицинские. Все одеты в непромокаемые комбинезоны, в которых они полностью упакованы, изолированы, безо всякого контакта со внешней средой.

В эту больницу попадают пациенты исключительно больные коронавирусом, и их тут десятки. Тем не менее ни один из работников до сих пор не подхватил эту заразу. Здешние медики уверены, что в этом нет ничего необычного, надо только иметь соответствующую экипировку и строго следовать предписаниям по соблюдению безопасности. Если состояние пациента ухудшается, медсестра здесь общается с лечащим врачом через дверь палаты, готовя в коридоре инъекцию. Никогда не входит в изоляционный бокс, передавая лекарства через другие двери. Несмотря на то, что не дотрагивалась ни до чего внутри палаты, медсестра снимает один слой перчаток и дезинфицирует ладони. И так делает каждый раз. - Количество зараженных все же растет, это несомненно. И попадают сюда все более молодые люди. Врачи говорят, что не имеет значения, сколько тебе лет — каждый может заболеть, - говорит репортер канала Sky News Стюарт Рамсей. Врачи севера Италии не успели приготовиться к эпидемии, которая окончательно утопила тамошнюю систему здравоохранения, однако на юге страны для этого было время и оно было хорошо использовано.