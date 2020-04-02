Коронарежим: у вокзала во Франкфурте процветает наркоторговля наша корреспонденция
С целью снижения распространения Covid-19 до уровня, при котором больницы Германии не были бы перегружены, по всей стране были приняты решительные меры. Вместе не могут собираться более 2 человек (кроме семей). Гражданам рекомендуется оставаться дома как можно дольше. Во многих областях страны эти запреты действуют достаточно эффективно. Центральный вокзал Франкфурта еще никогда не был таким пустым.
В обычное время оживленная улица за пределами вокзала кажется пустынной. Так что собственно все проходит в рамках инструкций.
Однако, и это не апрельская шутка, открытая торговля наркотиками напротив вокзала процветает как никогда. Запреты на контакты, похоже, им не указ, а полиция, патрулирующая район, игнорирует это явление.
Другая совершенно непонятная история в настоящее время происходит в Кельне. По меньшей мере 5 пожилых людей умерли от коронавируса в доме для престарелых Maternushaus в Кельне-Роденкирхене. Несколько сотрудников и многие другие пожилые люди заражены. Тем не менее дом не находится на карантине, и жители ходят за покупками в общественный супермаркет на первом этаже.
Жители района в страхе и требуют изолировать весь дом и не выпускать пожилых людей, чтобы они никого не заразили. Говорят, это место стало центром заражения коронавирусом. Руководство утверждает, что они не могут запретить жителям выходить на улицу. Ответственное за этот район учреждение здравоохранения до сих пор не проявило активности, несмотря на несколько сообщений в СМИ…