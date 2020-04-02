С целью снижения распространения Covid-19 до уровня, при котором больницы Германии не были бы перегружены, по всей стране были приняты решительные меры. Вместе не могут собираться более 2 человек (кроме семей). Гражданам рекомендуется оставаться дома как можно дольше. Во многих областях страны эти запреты действуют достаточно эффективно. Центральный вокзал Франкфурта еще никогда не был таким пустым.

В обычное время оживленная улица за пределами вокзала кажется пустынной. Так что собственно все проходит в рамках инструкций.

Однако, и это не апрельская шутка, открытая торговля наркотиками напротив вокзала процветает как никогда. Запреты на контакты, похоже, им не указ, а полиция, патрулирующая район, игнорирует это явление.

Другая совершенно непонятная история в настоящее время происходит в Кельне. По меньшей мере 5 пожилых людей умерли от коронавируса в доме для престарелых Maternushaus в Кельне-Роденкирхене. Несколько сотрудников и многие другие пожилые люди заражены. Тем не менее дом не находится на карантине, и жители ходят за покупками в общественный супермаркет на первом этаже.