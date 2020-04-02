В Китае впервые запретили есть мясо кошек и собак

В китайском Шэньчжэне с 1 мая запретили продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак, передает CNN.

«Собаки и кошки из всех животных наиболее близки людям как домашние питомцы, поэтому запрет на употребление их в пищу стал нормальной практикой в развитых странах. Этот запрет также отвечает духу человеческой цивилизации», — пояснили городские власти.

В феврале в Китае также запретили продавать и есть мясо диких животных, из-за которых, предположительно, начал распространяться коронавирус.

В организации Humane Society International отметили, что ежегодно в Китае убивают ради мяса 10 млн собак и 4 млн кошек.