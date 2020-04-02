Трамп вновь сделал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. 

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