Трамп вновь сделал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным.
Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным.
Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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