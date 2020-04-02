Компания Microtech внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом

Компания Microtech присоединилась к инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и перечислила деньги в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Фонд был создан указом главы государства «О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции» от 19 марта 2020 года.

ООО Microtech – молодая технологичная компания, которая вдохновились дальновидной политикой президента, благодаря которой Азербайджан в борьбе с коронавирусом опережает многие страны мира.

Сообщается, что, помимо финансового пожертвования, компания Microtech приступила также к подготовке программного обеспечения, которое поможет в борьбе с распространившейся болезнью.