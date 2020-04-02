Хроники эпидемии: миллион зараженных, 50 тысяч умерших, нефть и надежда горячая тема
Судя по динамике, которую набрала пандемия, апрель будет очень тяжелым месяцем для многих стран. Именно на ближайшие несколько недель придутся пики заболеваемости в Соединенных Штатах, многих европейских странах. Что происходит в Африке, на большой части Азии и в Латинской Америки, мало кто вообще толком представляет. В лидерах Восточно-Азиатского региона, которым вроде бы удалось более-менее сладить с коронавирусом, опасаются второй волны, ведь новые случаи инфицирования все равно происходят и резко вырастут при малейшем ослаблении ограничительных мер.
Пока человечество констатирует миллионый рубеж зафиксированных заболеваний и 53 тысяч умерших – эти трагические планки преодолены несколько часов назад. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус напомнил, что идет четвертый месяц пандемии, но эскалация коронавируса только нарастает: «В последние пять недель мы наблюдали экспоненциальный рост числа новых случаев, затронувший почти все страны. Число умерших почти удвоилось за последнюю неделю».
Даже Дональд Трамп, который долгое время и сам, похоже, не верил в масштабы катастрофы и публично уверял в скоротечности и несерьезности проблемы, в среду вечером заявил о наступающих трудных временах и «паре недель, которые будут ужасными». Белый дом уже заявлял о том, что число жертв может достигнуть 240 тысяч человек. На фоне этих прогнозов FEMA, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, заказало оборонному ведомству 100 тысяч мешков для трупов.
Сейчас Соединенные Штаты безоговорочно лидируют по числу выявленных случаев – их свыше 240 тысяч, больше 20% от общемирового количества. Рост за неделю в два с половиной раза. Количество смертей приближается к 6 тысячам – около 10% всех случаев в мире. Президент Трамп признался, что федеральные запасы масок и прочей защитной амуниции уже исчерпаны.
Не лучше ситуация в экономике. Вдобавок к 3,3 млн безработным, зарегистрированным на позапрошлой неделе, на прошлой к ним прибавилось еще 6,65 миллиона человек. Сбываются худшие прогнозы. Причем в разных штатах проблема ощущается по-разному, хотя таких, которые бы обошла эта проблема, не осталось. Больше всего заявок на пособие по безработице в штатах Пенсильвания – больше 360 тысяч, Огайо – почти 190 тысяч, Массачусетс – 141 тысяча. Беда на Гавайях, которые живут от туристической индустрии, тут без работы остались 82 тысячи человек. Заоблачные цифры безработицы ожидаются в Луизиане, до 45%, из-за падения нефтегазового производства на фоне низких цен на углеводороды.
Правда, Дональд Трамп дал некоторую надежду производителям, опубликовав твит о том, что поговорил со «своим другом» кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, который, в свою очередь, будто бы поговорил с Владимиром Путиным: «Я надеюсь и ожидаю, что они сократят [добычу нефти] примерно на 10 млн барр. [в сутки] или, возможно, больше, что — если это случится — будет прекрасно для нефтяной и газовой индустрии».
Рынки тут же отреагировали на эти слова, и цена фьючерсов на нефть подскочила на 23%. Однако в Кремле опровергли факт разговора с принцем. Но самого заявленного желания президента Соединенных Штатов договориться о более разумных ценах на нефть хватило, чтобы в ожидании договоренностей цены подросли. А случатся эти договоренности или нет, это пока вопрос второй. В эти дни людям порой достаточно простой надежды. Тем хуже для фактов, что они за ней не поспевают.