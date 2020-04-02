Леонид Швец, автор haqqin.az 02:12

Судя по динамике, которую набрала пандемия, апрель будет очень тяжелым месяцем для многих стран. Именно на ближайшие несколько недель придутся пики заболеваемости в Соединенных Штатах, многих европейских странах. Что происходит в Африке, на большой части Азии и в Латинской Америки, мало кто вообще толком представляет. В лидерах Восточно-Азиатского региона, которым вроде бы удалось более-менее сладить с коронавирусом, опасаются второй волны, ведь новые случаи инфицирования все равно происходят и резко вырастут при малейшем ослаблении ограничительных мер.

Пока человечество констатирует миллионый рубеж зафиксированных заболеваний и 53 тысяч умерших – эти трагические планки преодолены несколько часов назад. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус напомнил, что идет четвертый месяц пандемии, но эскалация коронавируса только нарастает: «В последние пять недель мы наблюдали экспоненциальный рост числа новых случаев, затронувший почти все страны. Число умерших почти удвоилось за последнюю неделю». Даже Дональд Трамп, который долгое время и сам, похоже, не верил в масштабы катастрофы и публично уверял в скоротечности и несерьезности проблемы, в среду вечером заявил о наступающих трудных временах и «паре недель, которые будут ужасными». Белый дом уже заявлял о том, что число жертв может достигнуть 240 тысяч человек. На фоне этих прогнозов FEMA, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, заказало оборонному ведомству 100 тысяч мешков для трупов. Сейчас Соединенные Штаты безоговорочно лидируют по числу выявленных случаев – их свыше 240 тысяч, больше 20% от общемирового количества. Рост за неделю в два с половиной раза. Количество смертей приближается к 6 тысячам – около 10% всех случаев в мире. Президент Трамп признался, что федеральные запасы масок и прочей защитной амуниции уже исчерпаны.