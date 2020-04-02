В США призвали гендиректора ВОЗ уйти в отставку: «покрывает» Китай

Сенатор от Республиканской партии США Марта Максалли считает, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус способствовал тому, чтобы Китай мог скрывать подлинные данные о распространении коронавируса, в связи с чем заслуживает увольнения.

"Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире", - цитирует политика гонконгское издание South China Morning Post, передает Интерфакс.

Максалли подчеркнула: "ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру".

Накануне американская разведка представила доклад президенту США, в котором говорится, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.