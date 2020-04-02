В США уже 245 тысяч больных коронавирусом
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 6053 человек, заразились более 245,5 тысячи, сообщил университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты. Об этом сообщает РИА Новости.
По количеству летальных случаев “лидирует” город Нью-Йорк, где было зафиксировано 1562 смерти.
Число выздоровевших по всей стране составило 9148 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.