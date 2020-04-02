После резкого взлета нефть пошла на спад

Как сообщает Интерфакс, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро пятницы составляет $28,63 за баррель, это на $1,31 (4,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть эталонных марок снижаются после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевел на $1,36 (5,37%) - до $23,96 за баррель.

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти.

Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии".