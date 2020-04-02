В ООН отказали России в снятии санкций

США, страны Евросоза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией коронавируса. Об этом сообщает сайт постпредства РФ в ООН.

Предложенный Россией документ обозначал ведущую роль ВОЗ в выработке мер по борьбе с COVID-19, призывал государства к сотрудничеству, помощи наиболее пострадавшим странам и отмене санкций, принятых без согласия ООН и мешающим некоторым государствам противостоять коронавирусу. Помимо РФ соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

Российские дипломаты выразили сожаление, что ряд стран отказался прислушаться к призыву генсека ООН об отмене ограничений и «не смогли поступиться своими политизированными подходами» ради борьбы с коронавирусом.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, отметив что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.