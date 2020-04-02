ГАИ не будет штафовать за истекший техосмотр автомобилей

Транспортные средства, срок технического осмотра которых завершится в период особого режима карантина, объявленного в Азербайджане в связи с коронавирусом, не будут оштрафованы. Об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, срок техосмотра таких автомобилей продлен.

"Сотрудники продолжают нести службу, и если кто-то находится в числе лиц, кому разрешено передвижение, то он может без проблем пройти технический осмотр. Но не стоит беспокоиться и тем, кому не разрешено передвижение. Срок техосмотра продлен до того, как завершится особый режим карантина", - сказал Алиев.