ООН опасается масштабного голода из-за коронавируса

"Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис", - заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер. По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах, при этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений; теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения.

"Пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей. Потребности в неотложной продовольственной помощи лишь возрастут", - констатировала представитель берлинского филиала WFP.