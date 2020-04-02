В Китае объявили день памяти жертв коронавируса

Власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по умершим в результате пандемии нового коронавируса и медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно решению Госсовета КНР, в субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все увеселительные общественные мероприятия. С 10:00 по местному времени весь Китай трехминутным молчанием почтит память умерших.

По официальной статистике, число заразившихся коронавирусом в КНР с декабря 2019 года превысило 81,5 тысяч, умерли более 3,3 тысячи человек.