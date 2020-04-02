Заработал портал по выдаче разрешений для выхода из дома в период карантина

С 3 апреля в Азербайджане начинается процесс внесения информации на портале icaze.e-gov.az о сотрудниках госструктур и частных организаций, перемещение которых разрешено в условиях карантинного режима. Портал начал работу с 10:00, сообщает Report.

Допускается перемещение следующих лиц, информация о которых введена работодателем с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az: сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, в том числе государственных лиц публичного права; физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их работники, а также сотрудники частных юридических лиц, которым разрешено продолжить деятельность по направлениям, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики №120 от 30 марта 2020 года; сотрудники, необходимые для обеспечения защиты и технической безопасности частных юридических лиц, деятельность которых не разрешена.

Также перемещение волонтеров общественных объединений - "Волонтеры ASAN", "Региональное развитие", движения "Волонтеры аграрного развития", студентов-волонтеров "Bir", волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения допускается после внесения информации о них на портал icaze.e-gov.az.