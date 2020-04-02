Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) начала подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Процесс инициирован Саудовской Аравией. Об этом рассказал источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

Встреча, по словам источника, может состояться на следующей неделе. «Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — рассказал он ТАСС. В каком формате будут организованы переговоры, источник не уточнил.

По словам источника РИА Новости, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо контактировал с некоторыми членами ОПЕК+ и обсудил детали возможной встречи альянса.