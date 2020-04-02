Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:40

Президент США полон решимости прекратить падение цен на нефть и добиться от Москвы и Эр-Рияда достижения в ближайшее время договоренностей по этой теме. Как по нынешним временам оканчиваются мировые войны, в которых одним предлагается подписание акта о капитуляции, а другие назначаются устроителями нового миропорядка? Если вы считаете, что это действо должно обставляться всевозможными церемониями, личным присутствием победителей и побежденных – забудьте. Теперь для этого достаточно одного сообщения в Твиттере. При том, разумеется, условии, что в нем присутствует подпись @realDonaldTrump.

«Только поговорил со своим другом, [наследным принцем Саудовской Аравии] Мохаммедом бен Салманом, который, в свою очередь, поговорил с президентом России Путиным. Я рассчитываю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей в сутки или, возможно, больше. Если это случится, то это будет прекрасно для нефтегазовой отрасли», - написал у себя в Твиттере вчера, 2 апреля, американский президент. И все сразу встало на свои места: саудиты заявили о готовности сократить добычу нефти и приступили к подготовке к сессии ОПЕК, Москва для приличия заявила, что «не было, дескать, у нас никакого разговора с крон-принцем», сообщила о желании возобновить переговоры с картелем «Эр-Рияд и партнеры». Ну а цена на черное золото, как ей и положено было по сценарию, поползла вверх. Где и замерла возле отметки 30 долларов за баррель, дисциплинированно ожидая дальнейшего развития событий. Вот должен заметить, что в этом квартете – Трамп, саудиты, Москва и цена – последняя все же является наиболее дисциплинированным участником. Ни тебе истерик не закатывает, ни тебе внезапных трюков под куполом цирка не выкидывает, так, изредка в лихорадке бьется, но, в принципе, предсказуема. Иное дело – ее партнеры по квартету, вот уж где фонтан эмоций, «буйство глаз и половодье чувств», как сказал поэт. Поскольку – преисполнены разнообразных амбиций.

За все это время, когда цена за бочку стремилась на самое дно, никто так и не дал внятного ответа на главный вопрос – а что же в действительности стало причиной обвала? Разрыв сделки ОПЕК+? Пандемия коронавируса? Вот даже не смешно. Предлагавшееся сокращение на 1,5 миллионов баррелей при падении потребления на 26 миллионов – чистой воды гомеопатия и паллиатив. Парацетамол при переломе позвоночника не помогает. Должно быть что-то гораздо серьезнее и, как думается, этим «что-то» является стремление администрации Трампа перестроить мировые энергетические рынки, чему всячески препятствовали ОПЕК и Москва. А тут – вот в самый нужный момент - пандемия и скандал между российскими и саудовскими, да еще и падение китайского импорта. Итог известен и почти в полном соответствии с анекдотом про лесника, который пришел и всех разогнал – Эр-Рияду и Москве посоветовали сократить добычу каждой стороны на пять миллионов баррелей в день. Еще на пять в общей сумме «прогнут» остальных членов ОПЕК, чем и займутся саудиты.