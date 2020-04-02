«Тойота Кавказ» поддержало борьбу с коронавирусом в Азербайджане

Официальный представитель японского брэнда «Тойота» в Закавказье «Тойота Кавказ» и его представительство в Азербайджане откликнулись на призыв президента Азербайджана и пожертвовали 34000 AZN фонду по борьбе с коронавирусом.

Как отметили в азербайджанском представительстве: “финансовая поддержка - это то малое, чем мы можем поддержать общество в столь тяжелое время, так как самое главное на сегодняшний день – это наше с Вами ответственное отношение к проблеме.

Соблюдение дистанции и четкое следование всем рекомендациям правительства – это наиважнейший вклад каждого из нас в победу над вирусом в минимальные сроки и с минимальными потерями. Пользуясь случаем, хотим отдельно отметить героическую работу медицинских работников и всех государственных структур, которые выполняют сегодня свой долг практически на передовой линии борьбы с вирусом. Огромное спасибо за такой высокий профессионализм!”