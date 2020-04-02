Встреча ОПЕК+ пройдет в формате видеоконференции

Встреча министров ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

"Азербайджан получил приглашение на встречу министров стран ОПЕК и не ОПЕК с целью стабилизации нефтяного рынка, которая пройдет 6 апреля в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

Во встрече ожидается участие всех министров стран, не входящих в картель, планируется обсуждение новой декларации о сотрудничестве, передает ТАСС.

Ранее Саудовская Аравия призвала провести срочную встречу ОПЕК+ для достижения справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.