В Азербайджане зарегистрировано 43 факта заражения коронавирусом . Как сообщает оперативный штаб при Кабмине, состояние 7 человек, помещенных в больницы особого режима, оценивается как тяжелое, 12 - как средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

6 инфицированных коронавирусной инфекцией прошли лечение в больницах особого режима и выписаны.

До сегодняшнего дня в Азербайджане заразились коронавирусом 443 человека, из них 32 человека выздоровели, 5 человек умерли, 406 человек проходят лечение в больницах особого режима.

В Азербайджане проводятся соответствующие мероприятия в связи с обследованием 4321 человека, помещенного в различные карантинные зоны.