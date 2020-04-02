Очередная поддержка от «Азерпочт»!

ООО «Азерпочт» и Kapital Bank регулярно осуществляют меры, обусловленные введенным в стране специальным режимом для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). На этот раз эти две организации, в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности, а также в целях заботы о фермерах приступили к реализации очередной кампании поддержки.

В рамках проекта «Субсидия 2020» по инициативе Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства и при поддержке Kapital Bank субсидии фермерам выплачиваются не наличными, а через «Карту фермера». Для предотвращения массового скопления людей в закрытых помещениях эти карты будут доставляться фермерам посредством филиалов «Азерпочт». Таким образом, фермерам больше не придется посещать филиалы Kapital Bank для получения карт.

Имеющий самую крупную сеть единственный национальный почтовый оператор Азербайджана продолжает оказывать услуги клиентам. Предоставление банками ряда услуг осуществляется при поддержке «Азерпочт».