В рамках усиления особого режима карантина на территории страны с пятого апреля будет приостановлена деятельность лиц, которые оказывают услуги такси на личных автомобилях.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, лица, работающие на территории Баку, Сумгайыта и Абшерона, будут оштрафованы за использование личного автомобиля в целях перевозки пассажиров, не имеющих разрешения.

"Лица, имеющие специальное разрешение, могут использовать свой личный автомобиль для поездки на работу в том случае, если в этом автомобиле нет другого пассажира. То есть, если в автомобиле будет обнаружен член его семьи или лицо, не имеющее специального разрешения на выход, то он будет оштрафован в соответствии с законодательством ", - сказал Алиев.