Натаван Мамедова: Хочешь быть здоров – ешь помидоры

Сегодня помидоры приобретают особую значимость, так как они укрепляют иммунную систему и помогают уберечься от простуды. А сильная имунная система, хоть и не лечит от нового коронавируса, но лучше сопротивляется этой заразе. Полезен же помидор уникальным набором фитонутриентов… Очень отличается высоким содержанием ликопина — каротиноида, который защищает организм от окислительного стресса, контролирует уровень холестерина в крови, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и регулирует аппетит. Ликопин не синтезируется человеком и попадает в организм только с пищей, кстати, он и придает томатам их яркий цвет…

Этот совет врача Baku Medical Plaza, специалиста по внутренним болезням Натаван Мамедовой сегодня приобретает особую актуальность. В разгаре весна, человеческий организм, истративший за зиму запасы витаминов, ослаб. А чтобы восстановить это, надо правильно питаться. Причем с учетом индивидуальных особенностей каждого организма. Многие врачи разных специальностей советуют своим пациентам добавлять в свой рацион те или иные продукты. Почему же Натаван ханым советует нам есть помидоры, чем они полезны?

Многие покупатели часто выбирают ярко-красные помидоры. Даже не подозревая при этом, что помидорам не обязательно быть темно-красными, чтобы занимать 1-е место в мире по содержанию ликопина. Более того, этот антиоксидант усваивается лучше не из темно-красных, а из оранжевых помидоров. Во всяком случае, последние исследования говорят об этом достаточно ясно…

Польза помидоров для сердца

Было доказано, что свежие помидоры и томатный экстракт способствуют снижению общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов. Кроме того, доказано, что томатный экстракт (концентрат сока, томатная паста) предотвращает агрегацию (нежелательное слипание) тромбоцитов крови, предотвращая сердечный приступ. Ряд научных исследований показывает, что из 28 овощей лучшими антиагрегантами были признаны помидоры и зеленая фасоль.

Употребление томатов рекомендуется всем людям, имеющих диагноз атеросклероз. Помидоры способствуют снижению уровня «плохого» холестерина.

Польза помидоров для здоровья костей

Известно, что помидоры имеют большое содержание антиоксидантов, в том числе самую высокую среди продуктов концентрацию ликопина. Недавно обнаружена важная связь между ликопином и здоровьем костей. Выяснилось, что в постменопаузе у женщин, лишенных ликопина, начинались нежелательные изменения в костной ткани. Ученые пришли к выводу, что удаление ликопин-содержащих продуктов из рациона приводит к повышенному риску развития остеопороза.

Помидоры как онкопротекторы

Антираковые свойства томатов подтверждены многими исследованиями, хотя и для некоторых типов рака (было бы странно, если для всех). Они сочетают в себе два необходимых свойства — мощное антиоксидантное и сильное противовоспалительное, одинаково нужные для профилактики тяжелого недуга. Многие виды рака начинаются с хронического окислительного стресса и хронического воспалительного заболевания, а томаты позволяют эти процессы не допускать.

Самый изученный вид рака в связи с потреблением томатов — это рак предстательной железы. Вердикт ученых однозначен: употребление помидоров в пищу мужчинами существенно снижает их риски заболеть раком простаты. В томатах обнаружено вещество, которое, кроме того, что не допускает, еще и убивает уже существующие раковые клетки. Это удивительное вещество-онкопротектор называется альфа-томатин.

Кроме рака простаты, исследовано благотворное воздействие томатов на некоторые виды рака легких, поджелудочной железы и молочной железы. Здесь, кроме альфа-томатина, важную защитную роль играет ликопин.

Многочисленными исследованиями доказана польза помидоров для профилактики нескольких видов рака.

Когда еще полезны помидоры

Польза помидоров не исчерпывается вышеперечисленным. Будучи кладовой полезных питательных веществ, томаты необходимы при многих диагнозах. Например, при метаболическом синдроме и ожирении, для снижения риска возникновения некоторых неврологических заболеваний (в том числе Альцгеймера). Кроме того, если вы ничем не страдаете, но просто хотите потерять 2-3 лишних килограмма, обязательно включите низкокалорийные, сжигающие липиды томаты в ежедневное меню.

Состав помидоров

Питательные вещества Кол-во в 180 г % от дневной нормы Витамин С 22,86 мг 38,1 ß-каротин 1500 мЕ 30 Витамин К 14,22 мкг 17,8 Калий 426,6 мг 12,2 Молибден 9 мкг 12 Марганец 0,21 мг 10,5 Витамин В6 0,14 мг 7 Фолиевая кислота 27 мкг 6,7 Медь 0,11 мг 5,5 Витамин В3 1.07 мг 5,5 Магний 19,8 мг 4,9 Витамин В1 0,07 мг 4,6 Фосфор 43,2 мг 4,3 Белки 1,58 г 3,2 Триптофан 0,01 г 3,1 Холин 12,06 мг 2,8 Железо 0,49 мг 2,7 Пищевые волокна 2,16 г 8,64

Антиоксидантная защита помидоров

Томаты обеспечивают организм отличной концентрацией витамина С и бета-каротина, очень хорошим количеством марганца, а также витамина Е. В них много калия и витамина К. Список фитонутриентов чрезвычайно разнообразен:

Флавоноиды: нарингенин, рутин, кемпферол, кверцетин

Гидроксикоричные кислоты: кофейная кислота, феруловая кислота, кумаровая кислота

Каротиноиды: ликопин, лютеин, зеаксантин, бета-каротин

Гликозиды: esculeoside

Жирные кислоты: 9-оксо-octadecadienoic кислоты

Конкретные антиоксиданты помидоров действуют по-разному. Некоторые снижают окисление липидов в клеточных мембранах и крови (известно, что кислород повреждает клеточные мембраны). Иногда эта защита приходит в виде улучшения функции антиоксидантных ферментов. Существует не одно исследование, показывающее антиокисидантную защиту, обеспечиваемую помидорами, костей, печени, почек и крови.

Вот сколько полезных свойств у привычных на наших столах помидоров. Мало ли мы их выкидываем недоеденными, мало ли их гниет на полях и прилавках? А ведь они не только украшают стол или придают вкус основной пище. А, как подчеркивает доктор Натаван Мамедова, может принести огромную пользу нашему здоровью, защищая организм от многих болезней. Полезен помидор как мужчинам, так и женщинам, взрослым и детям.