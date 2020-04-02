Мужчина заподозрил возлюбленную в попытке заразить его коронавирусом и убил ее

Во вторник утром, 31 марта, 28-летний Антонио де Пасе позвонил в полицию и признался в убийстве подруги Лорен Куаранты. Патрульные прибыли на место и обнаружили, что Антонио попытался покончить с собой. Парамедики оказали итальянцу оперативную помощь и спасли его. Девушку реанимировать не удалось. В разговоре с властями он заявил: «Я убил ее, потому что она заразила меня коронавирусом».

В итальянском городе Мессина, остров Сицилия, мужчина задушил возлюбленную, заподозрив ее в попытке заразить его коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медики проверили Пасе и Куаранту на наличие коронавируса. Оба теста дали отрицательный результат. Полиция проводит расследование и выясняет детали произошедшего.

Отмечается, что 27-летняя Куаранта училась на врача в университете Мессины. Представители учреждения пообещали подготовить на имя покойной диплом об окончании ее обучения.

За несколько дней до смерти итальянка прокомментировала в соцсетях ситуацию с распространением коронавируса в стране. Они отметила, что в Италии из-за пневмонии COVID-19 скончался 41 врач. Прикрепив новость с местного ресурса, Куаранта заявила, что сейчас, как никогда раньше, люди должны поддерживать друг друга. «Вы должны уважительно относиться к себе, своей семье и стране», — писала она.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 110 тысяч человек. Скончались свыше 13 тысяч пациентов. Большинство зараженных зафиксировано в США, а от пневмонии COVID-19 умерли более пяти тысяч человек.